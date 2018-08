V francoskem parku bodo smeti odslej pobirale vrane RTV Slovenija Francoski strokovnjaki so za delo v zgodovinsko-zabaviščnem parku Puy du Fou "rekrutirali" prav posebne pomočnice - vrane. Šest ptic so naučili pobirati cigaretne ogorke in druge manjše smeti.

