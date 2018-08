Pogrešanega Borisa Dragomirja našli mrtvega, še vedno pa iščejo Zmaga Sajevica Reporter Kranjska policijska uprava je preklicala iskanje 68-letnega Borisa Dragomirja iz Kranja. Kot so danes sporočili, so pogrešanega v petek našli mrtvega, okoliščine smrti pa ne kažejo na tujo krivdo. Svojci so ga pogrešali od ponedeljka. Še vedno pa kranjski

