Tudi danes lahko pričakujemo gost promet in gnečo na mejah 24ur.com Glede na vrhunec poletne sezone je tudi danes po državi pričakovati gost promet z zastoji in gnečo na mejnih prehodih. Največje zgostitve prometa je pričakovati v popoldanskih urah iz turističnih krajev proti urbanim središčem in severu države. Zastoje na avtocestah je pričakovati tudi zaradi del.

