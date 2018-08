Na lovu za rekordom travo kosilo 570 koscev, med njimi tudi Borut Pahor Primorske novice Kar 570 koscev in kosic se je danes zbralo na Smučarskem centru Cerkno, kjer so v želji, da bi se s skupinskim podvigom zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov, z ročnimi kosami kosili travo. To se jim po napovedih tudi obeta. Prireditve Društva podeželske mladine Škofja Loka se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.

