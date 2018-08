Zoran Anton More v intervjuju za Demokracijo: Sveti Anton Padovanski bi bil danes skoraj zagotovo ob Demokracija Vse poti vodijo v Rim. Tega se dobro zaveda tudi Zoran Anton More, ki je po nekajletni karieri dramskega igralca odšel med svobodne umetnike in se v prestolnici nekdaj slovitega Rimskega imperija izobraževal na Univerzi Santo Croce, s katero upravlja prelatura Opus Dei.

Sorodno



Oglasi Omenjeni AGRFT

Celje

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Karl Erjavec

Alenka Bratušek

Zdravko Počivalšek