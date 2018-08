Študenti in dijaki pozor! Oddajte vlogo za subvencionirano bivanje 24ur.com Študenti in dijaki, ne pozabite, da je v sredo, 15. avgusta, praznik in da imate zato dan manj, da zaprosite za sprejem ali podaljšanje subvencioniranega bivanja domovih in pri zasebnikih. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po pretečenem roku.

