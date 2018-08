Trije vladni funkcionarji poleg plače prejemajo še poslansko nadomestilo SiOL.net Čeprav je vlada po Cerarjevem odstopu že pet mesecev brez polnih pooblastil in kljub času dopustov, bodo trije v vladi poleti prejemali plačilo za dve funkciji. Tri mesece po odstopu vlade so Miro Cerar, Zdravko Počivalšek in Dejan Židan sedli v poslanske klopi in vse od 22. junija opravljajo dvojno vlogo.

Sorodno

Oglasi