V Iraku in Siriji naj bi bilo še vedno 30.000 džihadistov IS, ki se zdaj selijo v Afganistan Reporter V Iraku in Siriji je še vedno med 20.000 in 30.000 borcev džihadistične skupine Islamska država (IS), čeprav je bila ta poražena in ustavljeno novačenje svežih borcev, so včeraj sporočili v Združenih narodih. Kakih 3000 do 4000 borcev je sicer že odšlo v

Sorodno Oglasi