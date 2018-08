Pri Kopru vozilo trčilo v skupino migrantov in se prevrnilo, pet poškodovanih 24ur.com Uprava za zaščito in reševanje na svoji strani poroča o nesreči, ki se je ponoči ob 2.55 zgodila pri Črnotičah v občini Koper. Tam se je osebno vozilo zaletelo v skupino migrantov in se prevrnilo.

