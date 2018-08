ZN: V Iraku in Siriji še od 20.000 do 30.000 borcev Islamske države RTV Slovenija V Iraku in Siriji ostaja od 20. 000 do 30. 000 borcev Islamske države (IS), prihodi tujcev, ki se želijo boriti na strani te skrajne organizacije, pa so se upočasnili, piše v poročilu Združenih narodov.

