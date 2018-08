Samo še dva dni zbiranja prijav za bivanje v Študentskih domovih Maribor Lokalec.si Ta četrtek (16. avgust) je zadnji rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/19. Študenti morajo prošnjo oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. V Mariboru je na voljo skupno 2.692 ležišč. V mariborskem visokošolskem središču so […]

