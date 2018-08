Talibani ubili 44 afganistanskih vojakov in policistov RTV Slovenija V napadih talibanov na severu Afganistana je bilo ubitih 35 vojakov in devet policistov. Talibani so ponoči napadli najmanj eno oporišče afganistanske vojske in tri nadzorne točke v pokrajini Baglan.

