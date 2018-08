Prihodnjih pet let bo peklensko vročih Svet kapitala Globalno segrevanje podnebja, za katerega je odgovoren človek, in naravni dvig temperature Zemljine površine bosta poskrbela za izredno vročih pet let, navaja nova študija. Od letos pa do leta 2022 lahko pričakujemo še posebej visoke temperature.

