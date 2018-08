Nadškof Zore: Problemi izvirajo iz dejstva, da se ne znamo veseliti življenja Radio Ognjišče

V Sloveniji je praznik Marijinega vnebovzetja izredno priljubljen, poznamo ga tudi pod različnimi imeni. Največkrat mu pravimo veliki šmaren, pogosto tudi velika maša. Na ta dan je še posebej slovesno v slovenskih božjepotnih svetiščih, ki nosijo Marijino ime. Tradicionalno so polna vernikov, ki pred Jezusovo Mater prinašajo svoje stiske in prošnje. Tudi tokrat ni nič drugače. Mnogi so p...

