Že pred šestimi leti napovedal katastrofo v Genovi SiOL.net V Genovi se nadaljuje reševanje morebitnih preživelih po zrušenju avtocestnega viadukta. Število potrjenih smrti se je po zadnjih podatkih ustavilo pri 42, pogrešajo še deset ljudi, devet rešenih pa je v kritičnem stanju. V državi so razglasili 12-mesečno izredno stanje, krivdo za nesrečo pa pripisali človeškemu faktorju. Na slabo konstrukcijo viadukta, ki lahko privede do katastrofe, so sicer nekateri napovedovali že pred leti.

