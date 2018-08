Izobraževanja za prijavitelje in upravičence mlad.si EVROPA - Zavod Movit na spletni strani strani objavlja različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki so namenjeni krepitvi kompetenc upravičencev, prijaviteljev in potencialnih prijaviteljev v program Erasmus + Mladi v akciji.

