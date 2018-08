Pogrešanega Antona Kodriča iz Zagorice pri Rovah našli živega Politikis Policija preklicuje iskanje 50-letnega Antona Kodriča iz Zagorice pri Rovah, ki so ga pogrešali od torka. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so ga namreč danes našli živega v Domžalah. (sta)

