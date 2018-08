Končno poročilo po novem letu Primorske novice Dobra dva tedna po tragični letalski nesreči v bližini Bovca, v kateri je življenje izgubil 46-letni pilot manjšega motornega letala Stjepan Količ iz Brežic, so v službi za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov včeraj izdali uvodno poročilo. To še ne razkriva vzrokov za nesrečo.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Matej Tonin

Rok Kronaveter

Darko Milanič