Rovinjčan izzival in končal v zaporu Primorske novice Poskusil je srečo, vendar se je pri tem močno opekel. 65-letni Rovinjčan je pred dnevi hotel iz Hrvaške v Slovenijo, vendar so ga najprej dobre tri ure “masirali” hrvaški policisti, nato pa so ga slovenski po evropskem pripornem nalogu aretirali in odpeljali v koprski zapor. Rovinjčana namreč iščejo v Italiji zaradi hudodelstva in pranja denarja.

