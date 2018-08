V Genovi se nadaljuje iskanje. Pogrešanih med 10 in 20 ljudi. RTV Slovenija Po torkovem zrušenju avtocestnega viadukta v Genovi so reševalci tretjo noč nadaljevali iskanje pogrešanih, ki jih je po podatkih oblasti med 10 in 20. Uradno število mrtvih ostaja 38. 11 . . .

Sorodno

























































































Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matej Tonin

Miro Cerar

Janez Janša

Dejan Židan