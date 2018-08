Danes ponoči je na mejni prehod Rigonce, na vstop v Slovenijo, pripeljal 63-letni voznik osebnega avtomobila iz Slovenije. Policisti so opravili mejno kontrolo in zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,82 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi seznanili pristojno sodišče. preberite več ...