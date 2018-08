Infri denar za začetek gradnje HE Mokrice Dolenjski list Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela drugi rebalans poslovnega načrta javnega podjetja Infra za leto 2018. S prejetjem dodanih sredstev se bo v tem letu predvidoma dokončala izgradnja vseh ureditev po državnem prostorskem načrtu za HE Krško, Infri pa je z rebalansom zagotovljen tudidanar za začetek gradnje HE Mokrice. preberite več » ...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matej Tonin

Miro Cerar

Matjaž Kek

Janez Janša