FOTO: Vandali so se znesli nad parkirnimi avtomati v Portorožu in Luciji Svet 24 Ponoči so nepridipravi s težkim orodjem poškodovali šest parkirnih avtomatov na območju od Hostla Soline v Luciji do odbojkarskega igrišča v Portorožu.





