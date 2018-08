Tako kot pretekla leta je tudi letos Turistično društvo Lovrenc Raka v sklopu krajevnega praznika pripravilo druženje lastnikov starodobnih vozil. Srečanja se je udeležilo preko 70 starodobnikov, veliko pa je bilo, kot ponavadi, tudi ostalih udeležencev, ki so si ogledovali vozila, traktorje in motorje, hkrati pa obujali spomine na stare čase, ko so tudi oni imeli takšna vozila, vendar so jih zav ...