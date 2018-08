Đoković in Federer med osem najboljših, konec za Klepačevo SiOL.net Juan Martin del Potro, Novak Đoković in Roger Federer so si v petek le prebili med osem najboljših turnirja ATP v Cincinnatiju. Prvi je premagal Avstralca Nicka Kyrgiosa, Srb pa je v treh nizih premagal Grigorja Dimitrova, Švicar pa je bil boljši od Argentinca Leonarda Mayerja.

Sorodno

Oglasi