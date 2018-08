Srbske otroke urili za vojno: 12-letnike so učili borbe z noži Reporter Na zahodu Srbije na planini Zlatibor je bil razkrit tabor za vojaško urjenje otrok. V taboru so našli 34 dečkov in 10 deklic iz Srbije, srbske entitete BiH Republike srbske in Črne gore, starih od 12 do 23 let. Odkritje je povzročilo precejšnje razburjenj

