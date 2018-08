Pogrešajo 21-letno Klementino Dorner z območja Šentilja 24ur.com Mariborski policisti so sporočili, da iščejo 21-letno Klementino Dorner. Pogrešana je visoka okoli 170 centimetrov, svetle polti, ima rjave oči in kratke rjave lase s svetlimi prameni. Oblečena je bila v belo majico s kratkimi rokavi in modre kratke hlače, obute pa je imela modre japonke.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Andreja Klepač

Borut Pahor

Luka Dončić