V Kerali v stoletnih poplavah do zdaj umrlo 324 ljudi RTV Slovenija V indijski zvezni državi, ki so jo prizadele poplave, najhujše v sto letih, je umrlo najmanj 324 ljudi, je sporočil prvi minister Pinaraji Vidžajan. Tisoče ljudi je še ujetih in čaka na reševalce.

Sorodno





Oglasi