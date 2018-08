Slovenski padalci so na 21. vojaškem svetovnem prvenstvu v padalstvu v skokih na cilj v madžarskem Szolnoku osvojili ekipno zlato in moško srebro. Za zlato je poskrbela ekipa v postavi Roman Karun, Peter Balta, Borut Erjavec, Matej Bečan in Senad Salkič, ki je osvojil še srebro v posamični konkurenci. V petek je srebro osvojila Maja Sajovic.



