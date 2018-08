Rogljeva nova rekorderka skakalnice v Frenštadu, Takanašijevi zmaga Sportal Na drugi tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v češkem Frenštatu je še drugič v dveh dneh je zmagala Japonka Sara Takanaši, ki je tudi vodilna v skupnem seštevku. Do točk so prišle tri Slovenke, najboljša med njimi je bila s sedmim mestom in rekordno dolžino skakalnice Špela Rogelj. Mesto za njo se je uvrstila Jerneja Brecl.

