Omejitev prometa v dolini Vrat 24ur.com Dolina Vrata, ki velja za eno najlepših alpskih dolin, je doživela omejitev prometa. Na cesti, kjer ni bilo čistega zraka, je vladala tišina, ki so jo namesto 1.500 avtomobilov, kolikor jih dnevno prevozi pot do Vrat, prekinili le avtobusi, ki so pohodnike prevažali do Aljaževega doma.

