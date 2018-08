Krimovke še do devete zmage na Memorialu Vinka Kandije Sportal Rokometašice Krima Mercatorja so na odločilni tekmi proti Budućnosti iz rokava stresle vse ase in po izjemnem preobratu prišle do devete lovorike na Memorialu Vinka Kandije. Drugo mesto je osvojila Podravka Vegeta, tretja je bila Budućnost, četrta pa Lokomotiva iz Zagreba.

