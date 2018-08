Sveti oče povabil k solidarnosti s prizadetimi v poplavah na jugu Indije Radio Ognjišče

Jug Indije se sooča s poplavami, ki so posledica najhujšega monsunskega deževja v stoletju. Padavine so se umirile, a ostalo je pravo razdejanje. Umrlo je skoraj 360 ljudi, reševalci se prebijajo do poplavljenih območij, kjer je ostalo ujetih 100.000 ljudi. Številni med njimi na strehah hiš in ostalih zgradb čakajo pomoč. Starejše, otroke in bolnike na varno prevažajo s helikopterji. Od...

