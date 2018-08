Odpravlja se popolna zapora na cesti med Godovičem in Idrijo 24ur.com Na cesti med Godovičem in Idrijo bo predvidoma danes popoldne odpravljena popolna zapora, ki so jo zaradi sanacije brežin v soteski Zala uvedli 23. julija. Vzpostavljen bo izmenični promet, ki ga bodo urejali semaforji. Naslednje leto naj bi na tem nevarnem odseku začeli graditi še galerijo.

