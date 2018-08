Požar zanetile baterije? Primorske novice Kar 17 gasilcev iz Kopra, Izole in Kort se je v soboto zvečer spopadlo z ognjem, da se ta ne bi razširil še na druga stanovanja. Zagorelo je namreč v pritličnem stanovanju bloka v Ulici IX. korpusa v Izoli, gasilci pa so iz bloka evakuirali še druge stanovalce. Zaradi vdihavanja dima so trije stanovalci končali na opazovanju v bolnišnici.

