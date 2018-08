'Molila sem, da bo sin dolgo živel in se bova lahko še kdaj videla' 24ur.com Severnokorejsko letovišče na gori Kumgang do nedelje gosti srečanje družin, ki jih je ločila korejska vojna. Več kot polovica udeležencev je starejših od 80 let in so osebno občutili ločitev pred skoraj 70 leti, ko se jim ni zdelo verjetno, da svojih svojcev ne bodo videli tako dolgo. To bo prvo takšno srečanje po treh letih.

