Sporne kazni Kubancem: občina kazni ne sme plačati, župan odpovedal dopust SiOL.net Šestindvajsetim kubanskim plesalcem, ki so v petek zvečer nastopili na bovškem trgu, so policisti zaradi pozabljenih dokumentov naložili skupno 14 tisoč evrov kazni. Župan občine Bovec Valter Mlekuž je zadevo poskusil rešiti že v petek, danes pa nam je sporočil, da je odpovedal tudi dopust, da bo lahko pomagal Kubancem. Župan pravi, da kazni občina zaradi računskega sodišča ne more poravnati.

