Letos v Evropi rekordnih 41 tisoč primerov ošpic SiOL.net V Evropi so v prvih šestih mesecih leta po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zabeležili več kot 41 tisoč primerov ošpic, kar je največ v tem desetletju. Število je celo višje od podatkov za vsa leta v obdobju med 2010 in 2017. Zaradi ošpic je letos umrlo 37 ljudi.

