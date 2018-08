Foto: Srečanje ločenih družin iz Severne in Južne Koreje po več kot 60 letih RTV Slovenija Več kot 90 družin iz Severne in Južne Koreje se je srečalo prvič (in tudi zadnjič) po več kot šestih desetletjih, ko je zamrznitev odnosov po vojni med državama ločila sorodnike iz severa in juga.

