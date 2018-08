Prihaja modna hiša LPP, znana po blagovnih znamkah Reserved, Cropp, House, Mohito in Sinsay Govori.se V Slovenijo prihaja poljska modna hiša LPP, znana po blagovnih znamkah oblačil Reserved, Cropp, House, Mohito in Sinsay. Odprtje prve trgovine je načrtovano za začetek septembra, to bo trgovina Reserved v celjskem Citycentru. V LPP sicer v Sloveniji načrtujejo nadaljnjo širitev verige trgovin.

