Kamere ujele voznike na avtocesti, ki so množično peljali v nasprotno smer 24ur.com "Vozniki, ki so vozili v napačno smer na priključku Podutik pred predorom Šentvid, so ovirali delo gasilcev, ki so hiteli na kraj nesreče. Tako početje, tudi če se skrijemo za skupinsko odgovornost, je izjemno nevarno in lahko ogrozi življenja," opozarjajo na Darsu.

Sorodno















Oglasi Omenjeni DARS Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Požun

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Dušan Črnigoj