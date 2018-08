Zvezda brez navijačev v lov na LP, toda kaj so jim delije priredile na treningu 24ur.com Crvena zvezda bo v lov na Ligo prvakov, rdeče-beli so se uvrstili v play-off, kjer se bodo v dveh tekmah pomerili z avstrijskim prvakom Salzburgom, prva tekma nocoj od 20.45 na Kanalu A, startala brez pomoči svojih prepoznavnih navijačev. Kazen Uefe veli, da bo Marakana prazna. A zato so delije poskrbele za veličastno vzdušje na poslednjem treningu pred tekmo. Več v videu.

Oglasi Omenjeni UEFA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Požun

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Dušan Črnigoj