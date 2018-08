'Ko sem povedal za odločitev, so se ljudje začeli objemati' 24ur.com "Prevladal je razum sodnika," je odločitev, da kubanskim plesalcem ne bo treba plačati zanje astronomsko visokih glob, ker so se na ozemlju Slovenije nahajali brez dokumentov, komentiral bovški župan Mlekuž, ki se je od samega začetka zavzemal za pravično rešitev. Dodal je, da so odločitev z navdušenjem sprejeli tako v Italiji kot Sloveniji.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Požun

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Dušan Črnigoj