Fundacija Študentski tolar, ki deluje v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, je objavila razpis, s katerim želi pomagati desetim študentskim družinam z nepovratno denarno pomočjo v višini 400 evrov. Namen Fundacije namreč je pomagati študentom v stiski in si prizadevati za izboljšanje socialnega položaja študentov. Družine se lahko na razpis prijavijo do vključno 21. septembra, so ...