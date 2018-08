London in Bruselj napovedala stalna pogajanja o brexitu razglej.se Po današnjem srečanju z britanskim ministrom za brexit Dominicom Raabom v Bruslju je glavni pogajalec EU Michel Barnier povedal, da se bosta London in Bruselj odslej o britanskem izstopu iz Evropske unije stalno pogajala. Ponovno se bosta sestala že naslednji teden. Barnier je povedal, da pogajanja vstopajo v zadnjo fazo in da so se dogovorili, […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Dejan Židan

Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Andreja Katič