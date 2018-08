Kralj popa Michael Jackson tone v pozabo? Dostop.si Kalifornijski rockerji The Eagles so prehiteli Michaela Jacksona pri nazivu najbolje prodajane plošče vseh časov. S kompilacijo Their Greatest Hits (1971-1975) so s prvega mesta izrinili Jacksonov album Thriller.

