Poslanstvo družin: Mlade pripraviti na prihodnost Radio Ognjišče

Papež Frančišek je v videosporočilu pred potovanjem na Irsko, kjer se bo v soboto in nedeljo udeležil svetovnega srečanja družin, poudaril, da je glavno poslanstvo družin pripraviti mlade na prihodnost. Pozdrav je v nadaljevanju namenil prebivalcem Irske z željo, da bi rasla edinost in sprava med verniki. Videosporočilo so predvajali na sinočnjem uradnem odprtju dogodka, ki se je začel z...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Irska

Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Jože Tanko

Matej Tonin

Romana Tomc