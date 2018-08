Varuh: Policija v Črnomlju in Metliki zanemarja osebne okoliščine prebežnikov RTV Slovenija Varuh človekovih pravic je nenapovedano obiskal policijski postaji Črnomelj in Metlika in ugotovil, da osebne okoliščine tujcev, na podlagi katerih bi morda lahko zaprosili za azil, niso bile dovolj . . .

