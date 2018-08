Finančna uprava rešila okoli 66 odstotkov ugovorov na dohodnino Primorske novice Finančna uprava (Furs) je v teh dneh odposlala 27.838 odločb o odmeri dohodnine zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun. Tako je rešila 66,36 odstotka vseh vloženih ugovorov, so danes sporočili iz Fursa in dodali, da bodo ostale odločbe izdali do 31. oktobra.

