Španska policija je danes sporočila, da je zaprla največjo nezakonito želvjo farmo v Evropi in zasegla več kot 1100 živali, med njimi več primerkov najbolj ogroženih vrst. Poleg tega so aretirali dva Nemca, osumljena upravljanja farme na Majorki, in španskega lastnika trgovine z eksotičnimi živalmi v Barceloni, ki je želve prodajal.